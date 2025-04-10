В Казани сильный ветер снес забор и повалил дерево на детскую площадку

Если где-то его не заметили, то в некоторых районах он ощущался явно. Гидрометцентр Татарстана предупреждал о сильном ветре 9 апреля в Казани с порывами до 20 м/с. Все это сбылось. О чем горожане активно сообщают в соцсетях.
В среду сильный ветер повалил практически весь забор, который на улице Фучика ограждал стройку первого участка второй линии метро. По словам очевидцев, здесь обошлось без пострадавших. Еще одно сообщение от казанцев гласит, что стихия обрушило дерево на детскую площадку в одном из дворов на улице Кошевого. К счастью, и там все обошлось без пострадавших. Разве что игровые элементы на площадке были повреждены.
Тем временем, согласно информации от Гидрометцентра Татарстана, расслабляться не стоит. Сильный ветер как в Казани, так и по всей республике, будет наблюдаться вплоть до субботы, хотя и не такой сильный — до 11 м/с, местами до 14 м/с.