В Казани сильный ветер снес забор и повалил дерево на детскую площадку

В среду сильный ветер повалил практически весь забор, который на улице Фучика ограждал стройку первого участка второй линии метро. По словам очевидцев, здесь обошлось без пострадавших. Еще одно сообщение от казанцев гласит, что стихия обрушило дерево на детскую площадку в одном из дворов на улице Кошевого. К счастью, и там все обошлось без пострадавших. Разве что игровые элементы на площадке были повреждены.