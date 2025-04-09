В США у пенсионера изъяли семь тигров

Во время визита полиции Митчелл отказался добровольно передать ключи от клеток с тиграми, чтобы ветеринар мог осмотреть их. Американец заявил, что не считает себя виновным. Он сообщил полицейским, что «спас» тигров — звери принадлежали бывшему владельцу зоопарка в Оклахоме Джозефу Мальдонадо, известному как Джо Экзотик и осужденному в 2019 году за жестокое обращение с животными и убийство людей. В 2020 году Netflix выпустил 7-серийный документальный фильм о преступлениях Мальдонадо под названием «Король тигров: Убийство, хаос и безумие».