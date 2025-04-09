В США у пенсионера изъяли семь тигров

Шериф округа Най Джо Макгилл заявил журналистам, что пенсионер держал тигров у себя без разрешения несколько лет. В соцсетях даже периодически появлялись кадры с людьми, которые взаимодействовали с хищниками. Несколько месяцев назад власти начали расследование в отношении жителя Невады.
По федеральному закону о больших кошках Big Cat Public Safety Act, принятому в 2022 году, запрещено частное владение большими кошками, включая тигров, без федерального разрешения. Исключения сделаны только для аккредитованных зоопарков, университетов и заповедников. В 35 штатах полностью запрещено частное владение большими кошками. В 13 штатах действуют частичные запреты (например, разрешение только с лицензией). В 10 штатах требуется лицензия для владения опасными экзотическими животными. В 4 штатах, в том числе в Неваде, отсутствуют какие-либо ограничения на содержание тигров на уровне штата.
Во время визита полиции Митчелл отказался добровольно передать ключи от клеток с тиграми, чтобы ветеринар мог осмотреть их. Американец заявил, что не считает себя виновным. Он сообщил полицейским, что «спас» тигров — звери принадлежали бывшему владельцу зоопарка в Оклахоме Джозефу Мальдонадо, известному как Джо Экзотик и осужденному в 2019 году за жестокое обращение с животными и убийство людей. В 2020 году Netflix выпустил 7-серийный документальный фильм о преступлениях Мальдонадо под названием «Король тигров: Убийство, хаос и безумие».
По словам Митчелла, ранее он получил одобрение на содержание тигров от своих врачей и Департамента по делам ветеранов. Животные служили ему «эмоциональной поддержкой» и помогли справиться посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
В настоящее время изъятых у Митчелла тигров поместили «в неназванное убежище», уточнил телеканал.
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