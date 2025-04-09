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В лобовом столкновении под Аксаем погибла женщина и пострадал ребенок

Лобовое столкновение под Аксаем: погибла женщина, пострадал ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Ростов-Ставрополь». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла 9 апреля около 15:15 на 5-м километре автодороги в Аксайском районе. произошло тяжелое лобовое столкновение автомобилей Fiat и Hyundai Santa Fe.

По предварительным данным, произошло тяжелое лобовое столкновение автомобилей Fiat и Hyundai Santa Fe. От сильного удара пассажирка Fiat погибла на месте. Водитель с травмами госпитализирован вместе с ребенком.

— В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в правоохранительных органах. — На месте работают следственно-оперативные группы.

Участок дороги, где произошло ДТП, временно перекрывали для оформления происшествия. Водителей просят быть особенно внимательными на этом опасном отрезке трассы.