В лобовом столкновении под Аксаем погибла женщина и пострадал ребенок

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Ростов-Ставрополь». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Трагедия произошла 9 апреля около 15:15 на 5-м километре автодороги в Аксайском районе. произошло тяжелое лобовое столкновение автомобилей Fiat и Hyundai Santa Fe.