Следком показал видео об убийстве, в котором сознался маньяк Попков

Следователи СК России по Иркутской области провели следственные действия по уголовному делу в отношении Михаила Попкова и опубликовали видео, в котором излагается версия очередного убийства, в котором сознался ангарский маньяк. Как сообщили irk.aif.ru в иркутском следкоме, Попков обвиняется в убийстве, совершённом с особой жесткостью. Ранее он уже был осуждён за совершение аналогичных преступлений и приговорен к пожизненному лишению свободы.
На видео показаны фрагменты следственных действий. По версии правоохранительных органов, в мае 2011 года в парке за ДК «Современник» в Ангарске обвиняемый встретил ранее незнакомую ему женщину. Между ними произошла ссора. Попков ударил местную жительницу топором, который был у него при себе, а когда она упала и потеряла сознание, он облил её горючей жидкостью и поджёг. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.
Следователи продолжают собирать доказательства, на основании которых уголовное дело передадут в суд.
Как сообщалось ранее, жертвами ангарского маньяка стали как минимум 89 человек. Преступления совершались в период с 1992 по 2011 годы. Жертвами Попкова становились в основном женщины. Примечательно, что он старательно скрывал следы. Маньяк имел опыт работы в милиции. География его злодеяний обширная — от Иркутской до Липецкой области.
Злоумышленника задержали в 2012 году. Суд приговорил его к пожизненному сроку в мордовской колонии особого режима «Торбеевский централ».