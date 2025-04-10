Следком показал видео об убийстве, в котором сознался маньяк Попков

На видео показаны фрагменты следственных действий. По версии правоохранительных органов, в мае 2011 года в парке за ДК «Современник» в Ангарске обвиняемый встретил ранее незнакомую ему женщину. Между ними произошла ссора. Попков ударил местную жительницу топором, который был у него при себе, а когда она упала и потеряла сознание, он облил её горючей жидкостью и поджёг. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.