В Омске самокатчик сбил 4-летнего ребенка

В Омске произошел очередной случай наезда электросамоката на пешехода. Сегодня вечером, около 19:30, на пешеходной дорожке у гостиницы Cosmos на набережной Тухачевского 20-летний молодой человек, управляя электросамокатом, сбил 4-летнего ребенка.