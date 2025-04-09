В Омске самокатчик сбил 4-летнего ребенка

В Омске произошел очередной случай наезда электросамоката на пешехода. Сегодня вечером, около 19:30, на пешеходной дорожке у гостиницы Cosmos на набережной Тухачевского 20-летний молодой человек, управляя электросамокатом, сбил 4-летнего ребенка.
По информации полиции, пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего ДТП. Это уже второй подобный случай в Омске за текущий сезон.
Ранее, на улице Стальского, 15-летний подросток на электросамокате травмировал 50-летнего мужчину.