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В Омске самокатчик сбил 4-летнего ребенка

Ребенку потребовалась срочная медицинская помощь.

Источник: Комсомольская правда

В Омске произошел очередной случай наезда электросамоката на пешехода. Сегодня вечером, около 19:30, на пешеходной дорожке у гостиницы Cosmos на набережной Тухачевского 20-летний молодой человек, управляя электросамокатом, сбил 4-летнего ребенка.

По информации полиции, пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего ДТП. Это уже второй подобный случай в Омске за текущий сезон.

Ранее, на улице Стальского, 15-летний подросток на электросамокате травмировал 50-летнего мужчину.