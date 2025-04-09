Больше пяти лет придется провести за решеткой жителю Башкирии за кражу сейфа у своего знакомого

Согласно данным следствия, мужчина распивал спиртное с хозяином дома в селе Киргиз-Мияки. Дождавшись момента, когда тот уснул, злоумышленник с помощью лома похитил из шкафа металлический сейф, который затем распилил у своего знакомого. Из украденного сейфа он вытащил 50 тысяч рублей, которые потом потратил по своему усмотрению.