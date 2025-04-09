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Больше пяти лет придется провести за решеткой жителю Башкирии за кражу сейфа у своего знакомого

Житель Башкирии получил 5 лет колонии за кражу сейфа с 50 тысячами рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Миякинском районе Башкирии вынесен приговор местному жителю, укравшему деньги из дома знакомого. Как сообщает прокуратура республики, преступление было совершено в феврале прошлого года.

Согласно данным следствия, мужчина распивал спиртное с хозяином дома в селе Киргиз-Мияки. Дождавшись момента, когда тот уснул, злоумышленник с помощью лома похитил из шкафа металлический сейф, который затем распилил у своего знакомого. Из украденного сейфа он вытащил 50 тысяч рублей, которые потом потратил по своему усмотрению.

Стерлибашевский межрайонный суд, учитывая предыдущую судимость вора за имущественные преступления и позицию государственного обвинения, назначил ему 5 лет и 4 месяца колонии строгого режима.

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