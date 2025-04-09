Под Азовом в ДТП погиб пассажир грузовика

Трагическое ДТП с грузовиками произошло под Азовом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось около 9:20 на 2-м километре автодороги Ростов-Азов.
По предварительным данным регионального ведомства, водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию с движущимся впереди грузовиком Hongyan. В результате транспортные средства столкнулись.
— В результате столкновения пассажир КамАЗа скончался по пути в больницу, — сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водителям рекомендуют быть особенно внимательными на этом участке трассы и всегда соблюдать безопасную дистанцию.