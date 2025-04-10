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5 человек попали в больницу после ДТП в Волгоградской области

Серьезная авария случилась в Палласовском районе 9 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Согласно предварительным сведениям, в 15 часов 48 минут на трассе Иловатка — Старая Полтавка — Гмелинка — Палласовка — Николаевск столкнулись машины ВАЗ-2110 и «Лада Приора». ДТП случилось на 132-м км автодороги в Палласовском районе.

В результате дорожного инцидента водителя ВАЗа и двоих его пассажиров, включая 5-летнего ребенка, доставили в медучреждение. Также в больницу попали водитель и пассажир «Лады», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На участке дороги, где случилась авария, движение не затруднено. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.