5 человек попали в больницу после ДТП в Волгоградской области

Согласно предварительным сведениям, в 15 часов 48 минут на трассе Иловатка — Старая Полтавка — Гмелинка — Палласовка — Николаевск столкнулись машины ВАЗ-2110 и «Лада Приора». ДТП случилось на 132-м км автодороги в Палласовском районе.
В результате дорожного инцидента водителя ВАЗа и двоих его пассажиров, включая 5-летнего ребенка, доставили в медучреждение. Также в больницу попали водитель и пассажир «Лады», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
На участке дороги, где случилась авария, движение не затруднено. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.