В Краснодаре ученица сначала подралась с завучем, а после устроила пожар в школе

Полиция Краснодара проводит проверку после сообщения о поджоге в школе № 104, расположенной на улице Героя А. А. Аверкиева. Как сообщили в учебном учреждении, одна из учениц подожгла дверь в школьной уборной.
«Согласно поступившим сведениям, ученица школы подожгла одну из дверей учебного заведения. На место происшествия направлены сотрудники полиции для разбирательства и установления всех обстоятельств инцидента», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Известно, что девушка уже неоднократно устраивала скандалы в школе. Ранее она подралась с женщиной-завучем, которая сделала ей замечание из-за неподобающего поведения. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.