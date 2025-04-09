Мужчина с ножом ворвался в российский магазин и потребовал главу города

До этого в Якутии пьяный мужчина напал на сельского главу и устроил дебош в изоляторе. Он пробил стену камеры, оказавшись в соседнем помещении, где спал другой задержанный. Дебошир также оказал неповиновение стражам порядка, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Фигуранта поместили под домашний арест.