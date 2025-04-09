Ограбленная в Карелии бабушка поймала попутку, чтобы сбежать от вора

Дело было в Медвежьегорске. 43-летний ранее судимый вор-рецидивист вломился в дом к местной бабуле: разбил окно и забрал 8 тысяч наличных. А потом извинился предложил помочь убрать за собой осколки. Испуганная женщина выбежала из дома и полетела ловить попутку, чтобы уехать к сыну в Ленобласть. Но когда открыла дверь машины, увидела сюрприз — тот самый грабитель сидел на заднем сидении.