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Ограбленная в Карелии бабушка поймала попутку, чтобы сбежать от вора

Но встретила в машине этого же вора.

Источник: РИА "Новости"

Дело было в Медвежьегорске. 43-летний ранее судимый вор-рецидивист вломился в дом к местной бабуле: разбил окно и забрал 8 тысяч наличных. А потом извинился предложил помочь убрать за собой осколки. Испуганная женщина выбежала из дома и полетела ловить попутку, чтобы уехать к сыну в Ленобласть. Но когда открыла дверь машины, увидела сюрприз — тот самый грабитель сидел на заднем сидении.

Как оказалось, после негодяйства мужчина тоже словил авто по тому же маршруту. Три тысячи он отдал водителю, остальные деньги — потратил в соседнем селе. Там чересчур вежливого вора задержали, ему грозит до семи лет тюрьмы.