Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимский аферист, обманувший пенсионеров на 4,3 млн рублей, приговорен к колонии

Лишивший пенсионеров 4,3 млн рублей уфимец получил почти 3 года колонии.

Источник: Комсомольская правда

Демский районный суд Уфы вынес приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в серии афер. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В апреле прошлого года пока еще неустановленный сообщник подсудимого звонил пенсионерам, представлялся сотрудником правоохранительных органов и утверждал, что их родственники попали в ДТП. Для «решения вопроса» он требовал крупные суммы денег.

Обвиняемый лично приезжал к пяти потерпевшим и забрал у них в общей сложности 4,3 миллиона рублей.

В прокуратуре отметили, что мужчина лишь частично признал вину. Суд приговорил его к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима, а также обязал выплатить похищенные средства. После оглашения приговора курьера взяли под стражу в зале суда.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.