Уфимский аферист, обманувший пенсионеров на 4,3 млн рублей, приговорен к колонии

Демский районный суд Уфы вынес приговор 34-летнему местному жителю, признанному виновным в серии афер. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В апреле прошлого года пока еще неустановленный сообщник подсудимого звонил пенсионерам, представлялся сотрудником правоохранительных органов и утверждал, что их родственники попали в ДТП. Для «решения вопроса» он требовал крупные суммы денег.
Обвиняемый лично приезжал к пяти потерпевшим и забрал у них в общей сложности 4,3 миллиона рублей.
В прокуратуре отметили, что мужчина лишь частично признал вину. Суд приговорил его к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима, а также обязал выплатить похищенные средства. После оглашения приговора курьера взяли под стражу в зале суда.
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