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Ректора ПсковГУ арестовали на два месяца по делу о мошенничестве

ПСКОВ, 9 апреля. /ТАСС/. Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину, задержанную по уголовному делу о мошенничестве, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Суд избрал в отношении Ильиной Натальи Анатольевны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 7 июня», — огласила решение судья. Заседание проходило в закрытом режиме.