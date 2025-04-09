«Суд избрал в отношении Ильиной Натальи Анатольевны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 7 июня», — огласила решение судья. Заседание проходило в закрытом режиме.
Ректора ПсковГУ арестовали на два месяца по делу о мошенничестве
ПСКОВ, 9 апреля. /ТАСС/. Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину, задержанную по уголовному делу о мошенничестве, передает корреспондент ТАСС.