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В девятиэтажке Ставрополя произошел пожар

СТАВРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют возгорание в девятиэтажном жилом доме в Ставрополе. Огонь охватил одну из квартир, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Прямо сейчас горит квартира на шестом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Мира. Площадь пожара уточняется. Эвакуированы 20 человек, из них 3 детей», — говорится в сообщении.

В ликвидации огня задействованы 36 специалистов и 10 единиц техники.