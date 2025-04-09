В девятиэтажке Ставрополя произошел пожар

«Прямо сейчас горит квартира на шестом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Мира. Площадь пожара уточняется. Эвакуированы 20 человек, из них 3 детей», — говорится в сообщении.
В ликвидации огня задействованы 36 специалистов и 10 единиц техники.
СТАВРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют возгорание в девятиэтажном жилом доме в Ставрополе. Огонь охватил одну из квартир, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
«Прямо сейчас горит квартира на шестом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Мира. Площадь пожара уточняется. Эвакуированы 20 человек, из них 3 детей», — говорится в сообщении.
В ликвидации огня задействованы 36 специалистов и 10 единиц техники.