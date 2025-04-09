Немецкая полиция застрелила мужчину, сбежавшего из неврологической клиники

«По информации земельного управления уголовной полиции и прокуратуры района Ротвайль, 48-летний мужчина направил огнестрельное оружие на сотрудников полиции и, несмотря на неоднократные требования, не опустил его», — пишет DPA.
По данным DPA, мужчина сбежал из специализированной неврологической клиники, и привлеченные к розыску полицейские нашли его в саду собственного дома, где и произошла стрельба.
«Несмотря на немедленно начатые полицейскими и спасателями реанимационные мероприятия, мужчина скончался на месте (от огня со стороны полиции — ред.)», — сказано в сообщении.
Сообщается, что застреленный мужчина ранее привлекался по нескольким уголовным делам, связанным с насильственными и имущественными преступлениями, а также с незаконным оборотом наркотических веществ.