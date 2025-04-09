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На Ставрополье после столкновения двух автобусов госпитализировали пять человек

СТАВРОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Столкновение двух автобусов произошло на территории предприятия в городе Невинномысске на Ставрополье. В результате в больницу доставлены пять человек, сообщается в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, сегодня, 9 апреля, около 19:00 [мск] на территории предприятия водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автобус “Нефаз”. В результате в больницу города Невинномысска доставлены пять пассажиров автобуса ПАЗ. Водители автобусов не пострадали», — говорится в сообщении.

По данным краевого ГАИ, автобус перевозил сотрудников предприятия, на территории которого произошло ДТП. В момент столкновения в ехавшем автобусе находились 15 пассажиров. Стоявший автобус в момент аварии был без пассажиров. Обстоятельства происшествия уточняются.