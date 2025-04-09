На Ставрополье после столкновения двух автобусов госпитализировали пять человек

«По предварительным данным, сегодня, 9 апреля, около 19:00 [мск] на территории предприятия водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автобус “Нефаз”. В результате в больницу города Невинномысска доставлены пять пассажиров автобуса ПАЗ. Водители автобусов не пострадали», — говорится в сообщении.
По данным краевого ГАИ, автобус перевозил сотрудников предприятия, на территории которого произошло ДТП. В момент столкновения в ехавшем автобусе находились 15 пассажиров. Стоявший автобус в момент аварии был без пассажиров. Обстоятельства происшествия уточняются.