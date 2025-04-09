Полицейские в ФРГ застрелили мужчину, сбежавшего из неврологической клиники

В немецком городе Шрамберг сотрудники полиции застрелили вооруженного мужчину, который ранее совершил побег из специализированной клиники для пациентов с неврологическими расстройствами, передает DPA.
«48-летний мужчина направил огнестрельное оружие на сотрудников полиции и, несмотря на неоднократные требования, не опустил его», — говорится в сообщении издания.
Как стало известно DPA, мужчина сбежал из неврологической клиники, после чего сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в саду возле его дома, где и произошла перестрелка.
Несмотря на оперативно предпринятые реанимационные действия со стороны полиции и медицинских работников, мужчина скончался на месте происшествия.
По имеющейся информации, погибший ранее фигурировал в нескольких уголовных делах, связанных с насильственными преступлениями, имущественными правонарушениями и незаконным распространением наркотиков.