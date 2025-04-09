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Полицейские в ФРГ застрелили мужчину, сбежавшего из неврологической клиники

48-летний мужчина направил огнестрельное оружие на сотрудников полиции и, несмотря на неоднократные требования, не опустил его.

Источник: Аргументы и факты

В немецком городе Шрамберг сотрудники полиции застрелили вооруженного мужчину, который ранее совершил побег из специализированной клиники для пациентов с неврологическими расстройствами, передает DPA.

«48-летний мужчина направил огнестрельное оружие на сотрудников полиции и, несмотря на неоднократные требования, не опустил его», — говорится в сообщении издания.

Как стало известно DPA, мужчина сбежал из неврологической клиники, после чего сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в саду возле его дома, где и произошла перестрелка.

Несмотря на оперативно предпринятые реанимационные действия со стороны полиции и медицинских работников, мужчина скончался на месте происшествия.

По имеющейся информации, погибший ранее фигурировал в нескольких уголовных делах, связанных с насильственными преступлениями, имущественными правонарушениями и незаконным распространением наркотиков.