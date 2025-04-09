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Росавиация: в аэропортах Москвы ограничили полеты ради безопасности

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково и Калуга. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково и Калуга. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Воздушные гавани аэропортов Внуково и Калуга временно не принимают и не отправляют авиарейсы. В целях безопасности», — пишет Кореняко в своем telegram-канале.

Пресс-секретарь отмечает, что обеспечение безопасности полетов — это приоритет. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые для этого меры.

Ранее аналогичные временные ограничения введены на работу аэропортов двух кавказских аэропортов. Речь идет о Владикавказе и Грозном.

Обновлено в 01:17:

Представитель Росавиации сообщил, что ограничения на работу аэропорта Внуково сняты. Он подчеркнул, что это произошло в 23:05 по московскому времени.