Зеленский предложил США сделку по оружию: внезапное желание оплачивать поддержку

Зеленский заявил, что механизм взаимодействия между странами может быть оформлен в простой форме. В рамках сотрудничества, Соединенные Штаты должны поставить Украине комплекс военных средств, включая системы ПВО и другое оборудование, необходимое ВСУ. Украина же обязуется покрыть полную стоимость этого вооружения. Президент Зеленский указал, что украинская сторона готова выделить на эти цели от 30 до 50 миллиардов долларов.