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Трамп объявил абсолютную готовность начать войну с Ираном

Соединенные Штаты готовы начать войну против Ирана, если такая необходимость появится. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп готов воевать с Ираном.

Соединенные Штаты готовы начать войну против Ирана, если такая необходимость появится. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Если необходимо, абсолютно», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос, допускает ли он возможность войны против Ирана. Трансляцию его выступления вел youtube-канал Forbes.

Трамп ранее предупредил, что Иран может столкнуться с военными ударами и введением вторичных таможенных пошлин, если не достигнет соглашения с Соединенными Штатами по ядерному разоружению. Он также сообщил, что между Тегераном и Вашингтоном идут переговоры.