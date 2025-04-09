Трамп объявил абсолютную готовность начать войну с Ираном

Трамп ранее предупредил, что Иран может столкнуться с военными ударами и введением вторичных таможенных пошлин, если не достигнет соглашения с Соединенными Штатами по ядерному разоружению. Он также сообщил, что между Тегераном и Вашингтоном идут переговоры.