Ректор ПсковГУ Ильина могла присвоить средства несуществующего сотрудника

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина была арестована по обвинению в хищении крупных бюджетных средств. Как сообщила прокуратура Псковской области, Ильина устроила на работу фиктивного сотрудника и присвоила около 10 миллионов рублей.
Псковский городской суд в среду удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Ильиной меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ей предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
Представитель прокуратуры, присутствовавший на заседании, подтвердил, что ректор проходит по делу как обвиняемая. По данным следствия, фиктивное трудоустройство позволило Ильиной незаконно получить значительные средства из бюджета в обход установленного порядка.
Ранее стало известно, что зарплата задержанной по подозрению в мошенничестве ректора ПсковГУ Натальи Ильиной росла на 2 млн рублей ежегодно, а за последние 3 года выросла вдвое.