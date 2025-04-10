В Чувашии возбудили дело после осквернения Вечного огня

Региональный следком в своем Telegram-канале опубликовало фото, на котором трое подростков сидят вокруг Вечного огня, держа в руках банки с пивом. По кадрам видно, что мемориал в шелухе семечек.
«СУСКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Чебоксары в возрасте 16 и 17 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 5 апреля подростки на территории Мемориального парка «Победа» в Чебоксарах, выражая явное неуважение к обществу и оскорбляя память защитников Отечества, совершили действия, оскверняющие символ воинской славы — «Монумент в честь воинов-чебоксарцев, погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».
«Следователем проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий этому способствовавших», — следует из релиза ведомства.