Казахстанка получила семь лет лишения свободы за пропаганду терроризма из Сирии

По информации sozmedia.kz, в пресс-службе суда области Улытау рассказали, что подсудимая Б., находясь на территории Сирийской Арабской Республики, с 2017 года по 2018 год через сотовый телефон, в котором хранила материалы террористического содержания, с использованием Telegram под вымышленным аккаунтом переписывалась со своим близким родственником, проживающим в Сатпаеве области Улытау.