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Казахстанка получила семь лет лишения свободы за пропаганду терроризма из Сирии

Находившаяся в Сирии казахстанка пропагандировала терроризм через мессенджер Telegram, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации sozmedia.kz, в пресс-службе суда области Улытау рассказали, что подсудимая Б., находясь на территории Сирийской Арабской Республики, с 2017 года по 2018 год через сотовый телефон, в котором хранила материалы террористического содержания, с использованием Telegram под вымышленным аккаунтом переписывалась со своим близким родственником, проживающим в Сатпаеве области Улытау.

Женщина отправляла ему радикальные религиозные материалы, в которых содержатся признаки пропаганды терроризма.

«Приговором Жезказганского городского суда Б. признана виновной по статье 256 части 2 УК и осуждена к семи годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Подсудимая вину признала и раскаялась в содеянном. Несовершеннолетние дети осужденной переданы органу опеки и попечительства для решения вопроса об установлении опеки. Приговор пока не вступил в законную силу.