В Ростове ищут неизвестного, который расстрелял окна школы

В Ростове-на-Дону неизвестный стрелял в школьные окна во время занятий. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.
Как рассказали в донском главке, в среду, 9 апреля, в 14:40, в отдел полиции № 5 позвонили из одной из ростовских школ. Звонившие сообщили о том, что кто-то с улицы во время уроков стрелял по окнам. На место сразу же выдвинулись полицейские.
Прибыв на место происшествия, стражи порядка опросили педагогов и других работников общеобразовательного учреждения, осмотрели оставшиеся после стрельбы повреждения на окнах.
— По предварительным данным, неизвестный стрелял по окнам школы из пневматического оружия, — прокомментировали в донском главке. — В результате стекло получило незначительные повреждения.
К счастью, все обошлось без пострадавших, а возмутителя спокойствия теперь ищут правоохранители.
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