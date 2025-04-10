В Ростове ищут неизвестного, который расстрелял окна школы

Как рассказали в донском главке, в среду, 9 апреля, в 14:40, в отдел полиции № 5 позвонили из одной из ростовских школ. Звонившие сообщили о том, что кто-то с улицы во время уроков стрелял по окнам. На место сразу же выдвинулись полицейские.