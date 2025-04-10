Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове ищут неизвестного, который расстрелял окна школы

Среди дня пешеход стрелял в окна школы в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону неизвестный стрелял в школьные окна во время занятий. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

Как рассказали в донском главке, в среду, 9 апреля, в 14:40, в отдел полиции № 5 позвонили из одной из ростовских школ. Звонившие сообщили о том, что кто-то с улицы во время уроков стрелял по окнам. На место сразу же выдвинулись полицейские.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка опросили педагогов и других работников общеобразовательного учреждения, осмотрели оставшиеся после стрельбы повреждения на окнах.

— По предварительным данным, неизвестный стрелял по окнам школы из пневматического оружия, — прокомментировали в донском главке. — В результате стекло получило незначительные повреждения.

К счастью, все обошлось без пострадавших, а возмутителя спокойствия теперь ищут правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В лобовом столкновении под Аксаем погибла женщина и пострадал ребенок.