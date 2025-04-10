США без объяснения причин добились бесплатного прохода ВМФ по Панамскому каналу

«Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно», — сказал Хегсет. Его слова приводит пресс-служба Пентагона на сайте ведомства.