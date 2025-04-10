США без объяснения причин добились бесплатного прохода ВМФ по Панамскому каналу

Американские войска получат приоритет в Панамском канале.
США и Панама подписали соглашение, по которому американские военные корабли получат приоритетный и бесплатный проход через Панамский канал. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно», — сказал Хегсет. Его слова приводит пресс-служба Пентагона на сайте ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что американский президент Дональд Трамп заявил в своей инаугурационной речи, что США вернут контроль над Панамским каналом, который, по его словам, эксплуатируется Китаем. Трамп подчеркнул, что Вашингтон должен предотвратить это, забрав канал из-под контроля Панамы.