Премьер Словакии Фицо: Зеленский одним решением по газу нанес вред всей Европе

После начала СВО поставки российского газа в Европу резко сократились. Если в 2021 году экспорт энергоносителя составил 206 млрд, то в 2022-м уже около 120 млрд, а в 2023 году сократился примерно до 80 млрд кубометров. Теперь Россия будет продавать газ странам Евросоюза по биржевой цене, если поставки когда-нибудь возобновятся.