В Британии арестовали гражданина Румынии в рамках расследования пожара на складе DHL

Как ранее писали британские СМИ, возгорание посылки произошло на территории коммерческого помещения в Минуорте (пригород Бирмингема). Сотрудники логистической компании и местная пожарная бригада справились с инцидентом, сообщений о пострадавших или о значительном ущербе собственности не поступало. Как сообщалось, посылка с зажигательным устройством могла быть доставлена в Бирмингем авиарейсом, однако пока не установлено, идет ли речь о пассажирском или о грузовом рейсе. Пункт назначения также не удалось выяснить. При этом в Скотленд-Ярде указали, что «сотрудничают с европейскими правоохранителями, чтобы установить, связан ли инцидент с другими похожими происшествиями в Европе».