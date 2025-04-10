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В Британии арестовали гражданина Румынии в рамках расследования пожара на складе DHL

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда арестовало гражданина Румынии по подозрению в причастности к пожару на складе DHL в Бирмингеме в июле 2024 года. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на столичную полицию.

Источник: AP 2024

«38-летний гражданин Румынии был арестован 19 марта после прибытия в [лондонский] аэропорт Станстед на рейсе в Великобританию. Он был арестован по подозрению в содействии иностранной разведывательной службе, в соответствии с разделом 3 Закона о национальной безопасности от 2023 года», — отмечается в заявлении. По информации Скотленд-Ярда, мужчина был допрошен, после чего отпущен под залог. Он должен предстать перед судом в июле.

Как ранее писали британские СМИ, возгорание посылки произошло на территории коммерческого помещения в Минуорте (пригород Бирмингема). Сотрудники логистической компании и местная пожарная бригада справились с инцидентом, сообщений о пострадавших или о значительном ущербе собственности не поступало. Как сообщалось, посылка с зажигательным устройством могла быть доставлена в Бирмингем авиарейсом, однако пока не установлено, идет ли речь о пассажирском или о грузовом рейсе. Пункт назначения также не удалось выяснить. При этом в Скотленд-Ярде указали, что «сотрудничают с европейскими правоохранителями, чтобы установить, связан ли инцидент с другими похожими происшествиями в Европе».

В июле 2024 года на складе DHL в Лейпциге также загорелась посылка, содержавшая зажигательное устройство. Сообщалось, что она отправлена из одной из стран Балтии. Пожар охватил грузовой контейнер, однако был быстро потушен.