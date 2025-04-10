В Британии арестовали гражданина Румынии в рамках расследования пожара на складе DHL

«38-летний гражданин Румынии был арестован 19 марта после прибытия в [лондонский] аэропорт Станстед на рейсе в Великобританию. Он был арестован по подозрению в содействии иностранной разведывательной службе, в соответствии с разделом 3 Закона о национальной безопасности от 2023 года», — отмечается в заявлении. По информации Скотленд-Ярда, мужчина был допрошен, после чего отпущен под залог. Он должен предстать перед судом в июле.
Как ранее писали британские СМИ, возгорание посылки произошло на территории коммерческого помещения в Минуорте (пригород Бирмингема). Сотрудники логистической компании и местная пожарная бригада справились с инцидентом, сообщений о пострадавших или о значительном ущербе собственности не поступало. Как сообщалось, посылка с зажигательным устройством могла быть доставлена в Бирмингем авиарейсом, однако пока не установлено, идет ли речь о пассажирском или о грузовом рейсе. Пункт назначения также не удалось выяснить. При этом в Скотленд-Ярде указали, что «сотрудничают с европейскими правоохранителями, чтобы установить, связан ли инцидент с другими похожими происшествиями в Европе».
В июле 2024 года на складе DHL в Лейпциге также загорелась посылка, содержавшая зажигательное устройство. Сообщалось, что она отправлена из одной из стран Балтии. Пожар охватил грузовой контейнер, однако был быстро потушен.