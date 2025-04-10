Эксперты пророчат закат Европы.
Европейский союз может к 2040 году прекратить свое существование, если продолжит текущий курс на централизацию полномочий в ущерб суверенитету государств-членов. Об этом пишет издание Strategic Culture.
«ЕС умрет в 2040 году, если он продолжит централизовать полномочия за счет суверенных государств-членов. Европе необходимо вернуться к межправительственному взаимодействию. А чрезмерная концентрация на геополитическом противостоянии с Россией отвлекает внимание от решения внутренних проблем объединения», — пишет Strategic Culture.
Отмечается, что сейчас единственным смыслом существования ЕС является стремление к стратегическому поражению России. При этом самим европейцам из-за повальной пропаганды отказывают «в праве голоса».
Ране президент Дональд Трамп раскритиковал страны Евросоюза. По его мнению там очень плохо себя ведут по отношению к США. Трамп пожаловался, что в ЕС не принимают от его страны «ни автомобили, ни другую продукцию».