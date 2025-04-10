В Приморье ликвидировали природные пожары на более 500 га

«За прошедшие сутки зарегистрировано шесть природных пожаров, общей площадью 550,78 га, пять из них ликвидированы, один продолжает действовать. На землях лесного фонда был зарегистрирован и ликвидирован один пожар площадью 1,28 га. На землях иных категорий зарегистрировано пять пожаров общей площадью 549,5 га. Ликвидированы все, кроме пожара площадью 20 га в районе села Алексей-Никольского», — сообщили в пресс-службе.