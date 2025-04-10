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В Приморье ликвидировали природные пожары на более 500 га

ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля. /ТАСС/. Общая площадь природных пожаров, произошедших за прошедшие сутки в Приморском крае, составила 550,78 га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства по делам ГО И ЧС.

Источник: телеграм-канал

По данным за предыдущие сутки, площадь природных пожаров составляла 65,8 га.

«За прошедшие сутки зарегистрировано шесть природных пожаров, общей площадью 550,78 га, пять из них ликвидированы, один продолжает действовать. На землях лесного фонда был зарегистрирован и ликвидирован один пожар площадью 1,28 га. На землях иных категорий зарегистрировано пять пожаров общей площадью 549,5 га. Ликвидированы все, кроме пожара площадью 20 га в районе села Алексей-Никольского», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ) пожаров зарегистрировано не было. Всего за сутки пожарные подразделения на тушение палов привлекались 46 раз. В тушении задействовано 42 человека и 9 единиц техники.

Особый противопожарный режим действует на территории 14 муниципалитетов Приморья: в пределах территориальных границ Уссурийского городского округа, городских округов Большой Камень и ЗАТО Фокино, Октябрьского, Пограничного, Партизанского, Шкотовского, Лазовского, Ольгинского, Ханкайского, Хасанского и Хорольского муниципальных округов, в Партизанске и Надеждинском районе. Еще в шести муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности.