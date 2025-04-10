ТАСС: бойцы ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из-под Курска

«Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных [бойцов ВСУ]. Более того, многие украинские [солдаты] скончались от полученных ранений, брошенные “побратимами”. В настоящее время ВС РФ занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат», — сказал собеседник ТАСС, близкий к силовым структурам. По его данным, счет тел идет на десятки тысяч.