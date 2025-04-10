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ТАСС: бойцы ВС РФ эвакуируют десятки тысяч тел бойцов ВСУ из-под Курска

Российские военные принимают участие в эвакуации тел украинских солдат из приграничных районов Курской области. По данным представителей силовых структур России, общее количество эвакуированных тел достигает десятков тысяч.

Счет трупов бойцов ВСУ идет на десятки тысяч.

Российские военные принимают участие в эвакуации тел украинских солдат из приграничных районов Курской области. По данным представителей силовых структур России, общее количество эвакуированных тел достигает десятков тысяч.

«Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных [бойцов ВСУ]. Более того, многие украинские [солдаты] скончались от полученных ранений, брошенные “побратимами”. В настоящее время ВС РФ занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат», — сказал собеседник ТАСС, близкий к силовым структурам. По его данным, счет тел идет на десятки тысяч.

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф сообщил ранее о критической ситуации с украинскими войсками в Курской области, которые оказались в окружении. По его словам, солдаты оказались в ловушке.