Baza: в Чечне тело напавшего на ДПС подростка выставили на всеобщее обозрение

Baza пишет, что инцидент связан с недавним нападением молодого человека с ножом на сотрудников полиции, дежуривших на посту по улице Ахмата Кадырова в Ачхой-Мартане. В результате атаки один полицейский погиб, второй получил ранения и применил табельное оружие, ликвидировав Хумашева.