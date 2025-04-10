Следствие по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве завершено

«Следственные действия сейчас завершены, стороны знакомятся с материалами дела. Скорее всего, в начале июня дело будет передано в суд для рассмотрения по существу», — сказал собеседник агентства.
Дело возбуждено по двум статьям: 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ группой лиц) и 205 УК РФ (теракт).
По делу о покушении на Прозорова обвиняются исполнитель преступления Владимир Головченко, его соучастники Иван Паскарь и Ростислав Журавлев. Все они содержатся в столичном СИЗО. Также по делу заочно арестованы и объявлены в международный розыск граждане Украины Ярослава Хрестина и Максим Чупрун. Следствие устанавливает других соучастников преступления.
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, переехавшего в Россию до начала специальной военной операции, был взорван 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе в Москве. Самодельное взрывное устройство было заложено под днищем машины. Прозоров получил ранения, но выжил. Сам он считает, что за покушением на него стоит киевский режим.