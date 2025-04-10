Следствие по делу о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве завершено

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, переехавшего в Россию до начала специальной военной операции, был взорван 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе в Москве. Самодельное взрывное устройство было заложено под днищем машины. Прозоров получил ранения, но выжил. Сам он считает, что за покушением на него стоит киевский режим.