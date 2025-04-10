В Приморье задержали трех иностранцев за сбор редких грибов

«В Хасанском районе Приморского края сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за нарушение государственной границы задержаны три иностранца. В ходе досмотра у задержанных обнаружены и изъяты два мешка, в которых находились грибы в количестве 46 штук. Специалистами ФГБУ НИЦ “Красная книга” установлено, что изъятые грибы являются грибами мацутакэ, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении задержанных иностранцев возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 322 (незаконное пересечение госграницы), ч. 5 ст. 260.1 (незаконный сбор особо ценных видов растений и грибов), пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда).
Гриб мацутакэ (Tricholoma matsutake) относится к семейству рядовковых. Он произрастает в северной Европе, Северной Америке и Азии, в том числе на территории Китая, Кореи, Японии, а также на территории российского Дальнего Востока. Гриб мацутакэ очень ценится в азиатских кухнях за специфический сосновый аромат и изысканный вкус. Вид занесен в Красную книгу РФ, за его сбор и незаконный оборот в России предусмотрена уголовная ответственность.