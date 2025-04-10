В Приморье задержали трех иностранцев за сбор редких грибов

Гриб мацутакэ (Tricholoma matsutake) относится к семейству рядовковых. Он произрастает в северной Европе, Северной Америке и Азии, в том числе на территории Китая, Кореи, Японии, а также на территории российского Дальнего Востока. Гриб мацутакэ очень ценится в азиатских кухнях за специфический сосновый аромат и изысканный вкус. Вид занесен в Красную книгу РФ, за его сбор и незаконный оборот в России предусмотрена уголовная ответственность.