В Арсеньеве подросток выпал из окна четвёртого этажа

В Арсеньеве 12-летний мальчик выпал из окна четвёртого этажа. Инцидент произошёл 7 апреля. Мальчика в тяжёлом состоянии доставили в приёмное отделение городской больницы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу КГБУЗ «Арсеньевская городская больница».
Медики срочно провели операцию и смогли стабилизировать состояние пострадавшего. Сейчас оно оценивается как стабильно тяжёлое, но врачи отмечают: у ребёнка есть шанс на полное восстановление.
Мальчика эвакуировали во Владивосток вертолётом санитарной авиации 9 апреля — для оказания высокотехнологичной помощи.
Отмечается, что тем же бортом в больницу дальневосточной столицы доставили мужчину с тяжёлой травмой позвоночника после падения с высоты.