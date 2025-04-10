Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Арсеньеве подросток выпал из окна четвёртого этажа

Ребёнка эвакуировали во Владивосток санитарной авиацией.

Источник: РИА "Новости"

В Арсеньеве 12-летний мальчик выпал из окна четвёртого этажа. Инцидент произошёл 7 апреля. Мальчика в тяжёлом состоянии доставили в приёмное отделение городской больницы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу КГБУЗ «Арсеньевская городская больница».

Медики срочно провели операцию и смогли стабилизировать состояние пострадавшего. Сейчас оно оценивается как стабильно тяжёлое, но врачи отмечают: у ребёнка есть шанс на полное восстановление.

Мальчика эвакуировали во Владивосток вертолётом санитарной авиации 9 апреля — для оказания высокотехнологичной помощи.

Отмечается, что тем же бортом в больницу дальневосточной столицы доставили мужчину с тяжёлой травмой позвоночника после падения с высоты.