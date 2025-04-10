Обрушение произошло на ТЭЦ в Приморье — подача ресурса остановлена

Некоторые приморцы, обсуждая в социальных сетях ситуацию с последней аварией на арсеньевской ТЭЦ, называют «Примтеплоэнерго» «чёрной дырой, куда уходят немалые средства», по которой давно «плачет независимый аудит». (Тут нельзя не вспомнить последний аудит «Приморского экологического оператора» — предприятие, ответственное за обращение с отходами, таки оказалось чёрной дырой для налогоплательщиков, пребывающей на грани банкротства и со своими обязанностями не справляющееся, хотя последнее актуально для многих региональных операторов, тут проблема уже в самой «мусорной реформе» как таковой).