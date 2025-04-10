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Обрушение произошло на ТЭЦ в Приморье — подача ресурса остановлена

Накануне, 9 апреля 2025 года, в Арсеньеве произошло обрушение на местной ТЭЦ — обвалились перекрытия и часть стены одной из галерей топливоподачи, завалило оба конвейера, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

О чрезвычайном происшествии информируют местные новостные telegram-каналы. Источники информируют, что человеческих жертв удалось избежать, но без горячего водоснабжения городской округ остался на неопределённое время. Утверждается, что это обрушение — самое масштабное за последние несколько лет, а ЧП такого рода происходили на ТЭЦ 1939 года постройки неоднократно; Ростехнадзор уже признавал, что сооружения теплоцентрали изношены на 100%, и запрещал их эксплуатацию.

Объект эксплуатирует «Примтеплоэнерго», которое, по данным источника, не выделяет средства на реконструкцию теплоэлектроцентрали. Впрочем, это не единственный аварийный объект предприятия. Например, при подготовке к отопительному сезону 2024−2025 года надзорные органы обнаружили, что в неудовлетворительном состоянии находится котельная, обеспечивающая коммунальными услугами жителей села Камень-Рыболов. Прокуратура потребовала привести котельную в надлежащее состояние.

Некоторые приморцы, обсуждая в социальных сетях ситуацию с последней аварией на арсеньевской ТЭЦ, называют «Примтеплоэнерго» «чёрной дырой, куда уходят немалые средства», по которой давно «плачет независимый аудит». (Тут нельзя не вспомнить последний аудит «Приморского экологического оператора» — предприятие, ответственное за обращение с отходами, таки оказалось чёрной дырой для налогоплательщиков, пребывающей на грани банкротства и со своими обязанностями не справляющееся, хотя последнее актуально для многих региональных операторов, тут проблема уже в самой «мусорной реформе» как таковой).

«Примтеплоэнерго» уже привлекало внимание профсоюза из-за ненормально низких зарплат работников, которые индексировали на величину ниже официальной инфляции. (Поднимать зарплаты решили за счёт оптимизации с последующим сокращением работников). При этом предприятие имело многомиллиардный долг перед поставщиком мазута. Несмотря на финансовые проблемы, оно списало с абонентов долги на 15 миллионов рублей в рамках акции по переходу с бумажных квитанций на электронные в 2022 году.