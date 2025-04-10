В Хабаровском крае потушили первые в сезоне ландшафтные пожары

За зарастание земельных участков сельскохозяйственного назначения сорной и древесно-кустарниковой растительностью правообладатели могут быть привлечены к ответственности в виде штрафа на граждан в размере от 20 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 700 000 рублей. За нарушение гражданами требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 5 000 до 15 000 ₽.