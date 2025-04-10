В Хабаровском крае потушили первые в сезоне ландшафтные пожары

Пожароопасный сезон официально открыли в Хабаровском крае вместе с первыми ландшафтными возгораниями сухой растительности в ряде муниципалитетов региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в первые сутки специалисты ликвидировали 28 термоточек. С огнём боролись в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Солнечном, Верхнебуреинском, имени Лазо и Вяземском районе, а также в Бикинском округе.
По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, напряжённая ситуация сохранялась и в минувшие сутки — огнеборцы выезжали на тушение девяти ландшафтных пожаров. Вместе со сходом снежного покрова и установления устойчивых плюсовых температур мониторинг будет усиливаться. Так, уже организовано наблюдение со стационарных пунктов и патрулирования, задействована специализированная спутниковая система.
Согласно данным комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите, в муниципальных образованиях в настоящее время идёт организация минерализованных полос. Так, осенью 2024 года уже привели в порядок 338,6 километров искусственных барьеров и на сегодняшний день необходимо обеспечить ещё более 730 километров. Помимо этого, в поселениях ликвидировано 81 ветхое строение, отремонтировано 273 и создано 70 новых источников противопожарного водоснабжения.
Данная работа будет продолжена в 2025 году. Специалисты должны отремонтировать 118 и создать 27 новых источников. Также для оказания поддержки органам местного самоуправления правительство региона софинансирует приобретение и установку пожарных резервуаров. В прошлом году было установлено восемь таких ёмкостей в населенных пунктах с численностью населения до 5 тысяч человек.
Отметим, что с 30 марта текущего года противопожарные меры ввели в Хабаровске, Амурском, Ванинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Советско-Гаванском и Хабаровском муниципальных районах, а также Бикинском округе. В период пожароопасного сезона запрещается устраивать палы, складировать отходы производства и потребления, оставлять на солнце тару с горюче-смазочными материалами, бросать непогашенные спички и окурки, разводить костры, сжигать мусор, отходы и тару.
За зарастание земельных участков сельскохозяйственного назначения сорной и древесно-кустарниковой растительностью правообладатели могут быть привлечены к ответственности в виде штрафа на граждан в размере от 20 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 700 000 рублей. За нарушение гражданами требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 5 000 до 15 000 ₽.