Завершено следствие по делу подрыва авто экс-сотрудника СБУ в Москве

Ранее URA.RU писало, что 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе произошел взрыв устройства, установленного на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежал Василию Прозорову. Инцидент случился сразу после того, как владелец запустил двигатель авто. В результате взрыва Прозоров получил ранения рук и ноги. Отмечается, что уголовное дело было переквалифицировано на теракт.