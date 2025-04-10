Завершено следствие по делу подрыва авто экс-сотрудника СБУ в Москве

В начале июня уголовное дело будет передано в суд.
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о подрыве автомобиля бывшего офицера Службы безопасности Украины Василия Прозорова, произошедшего в Москве. Об этом сообщили правоохранительные органы.
«На данный момент следственные действия завершены. Стороны знакомятся с материалами дела. Скорее всего, в начале июня дело будет передано в суд для рассмотрения по существу», — передает ТАСС.
Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ группой лиц и теракте. Обвинения предъявлены нескольким лицам, которые находятся в московском СИЗО. Также заочно арестованы и объявлены в международный розыск украинские граждане.
Ранее URA.RU писало, что 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе произошел взрыв устройства, установленного на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежал Василию Прозорову. Инцидент случился сразу после того, как владелец запустил двигатель авто. В результате взрыва Прозоров получил ранения рук и ноги. Отмечается, что уголовное дело было переквалифицировано на теракт.