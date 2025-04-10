AFP: при обрушении крыши в клубе в Санто-Доминго погибло 144 человека

Часть крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго обрушилась во время выступления певца Рубби Переса 8 апреля. Многие зрители и сам исполнитель долгое время оставались под завалами. В момент обрушения внутри клуба находилось более 300 человек. Всего пострадало более 500 человек.