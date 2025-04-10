В Бурятии площадь действующих пожаров увеличилась до 5,2 тыс. га

«За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружены девять возгораний в Еравнинском, Заиграевском и Кижингинском районах. Ликвидированы три очага в Еравнинском, Заиграевском и Кижингинском районах. По оперативным данным, утром 10 апреля действуют 17 лесных пожаров в Еравнинском и Кижингинском районах на общей площади 5 224,8 га», — говорится в сообщении.