В Бурятии площадь действующих пожаров увеличилась до 5,2 тыс. га

«За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружены девять возгораний в Еравнинском, Заиграевском и Кижингинском районах. Ликвидированы три очага в Еравнинском, Заиграевском и Кижингинском районах. По оперативным данным, утром 10 апреля действуют 17 лесных пожаров в Еравнинском и Кижингинском районах на общей площади 5 224,8 га», — говорится в сообщении.
Как пояснил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев, производится облет территории Еравнинского района, по его результатам будет произведен переброс сил и средств на наиболее сложные участки.
Причиной возникновения возгораний стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. Угрозы населенным пунктам нет. К борьбе с огнем привлечены 464 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны, привлеченных граждан и сотрудников МЧС. Задействованы 74 единицы лесопожарной техники.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в леса ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введен режим ЧС.