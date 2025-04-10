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В Бурятии площадь действующих пожаров увеличилась до 5,2 тыс. га

УЛАН-УДЭ, 10 апреля. /ТАСС/. Площадь действующих на территории Бурятии лесных пожаров составляет свыше 5,2 тыс. га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Сутками ранее площадь действующих пожаров превышала 2,4 тыс. га.

Источник: РИА "Новости"

«За прошедшие сутки в лесном фонде республики обнаружены девять возгораний в Еравнинском, Заиграевском и Кижингинском районах. Ликвидированы три очага в Еравнинском, Заиграевском и Кижингинском районах. По оперативным данным, утром 10 апреля действуют 17 лесных пожаров в Еравнинском и Кижингинском районах на общей площади 5 224,8 га», — говорится в сообщении.

Как пояснил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев, производится облет территории Еравнинского района, по его результатам будет произведен переброс сил и средств на наиболее сложные участки.

Причиной возникновения возгораний стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. Угрозы населенным пунктам нет. К борьбе с огнем привлечены 464 человека из числа лесной охраны, авиалесоохраны, привлеченных граждан и сотрудников МЧС. Задействованы 74 единицы лесопожарной техники.

В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в леса ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введен режим ЧС.