В Южно-Сахалинске группа подростков осквернила Вечный огонь

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). По данным следствия, в апреле текущего года на территории Площади Славы в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области группа подростков совершила действия, направленные на осквернение символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны — Вечного огня», — говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».