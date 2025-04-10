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В Южно-Сахалинске группа подростков осквернила Вечный огонь

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту осквернения Вечного огня в центре Южно-Сахалинска. Установлено, что группа подростков совершила ряд недопустимых действий возле мемориала, сообщили в СУ СК по Сахалинской области.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). По данным следствия, в апреле текущего года на территории Площади Славы в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области группа подростков совершила действия, направленные на осквернение символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны — Вечного огня», — говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве уточнили, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по региону Бэликто Базарова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.