В Шымкенте киберпол вернул пенсионерке 46 миллионов тенге

Инцидент произошёл в феврале. Сначала женщине позвонили лже-сотрудники сотовой компании и сообщили о якобы истекшем сроке действия сим-карты. Под этим предлогом пенсионерка продиктовала им код из СМС-сообщения. Вскоре последовал второй звонок — уже от «представителей правоохранительных органов», которые заявили, что на её счету зафиксированы подозрительные операции.