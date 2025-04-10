В Шымкенте киберпол вернул пенсионерке 46 миллионов тенге

Сотрудники киберполиции в Шымкенте вернули 69-летней пенсионерке 46 миллионов тенге, похищенных мошенническим путём, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошёл в феврале. Сначала женщине позвонили лже-сотрудники сотовой компании и сообщили о якобы истекшем сроке действия сим-карты. Под этим предлогом пенсионерка продиктовала им код из СМС-сообщения. Вскоре последовал второй звонок — уже от «представителей правоохранительных органов», которые заявили, что на её счету зафиксированы подозрительные операции.
Поверив аферистам, женщина в панике сняла со своего банковского счёта все сбережения и передала деньги якобы «на временное хранение». Общий ущерб составил 46 миллионов тенге.
Киберполиция провела оперативное расследование и установила личности подозреваемых. Двое мужчин были задержаны и осуждены. По решению суда, каждый из них приговорён к пяти годам ограничения свободы, а пенсионерке полностью возмещён причинённый ущерб.
Правоохранительные органы напоминают: настоящие сотрудники полиции и банков никогда не запрашивают коды из СМС и не просят переводить деньги. При малейших подозрениях следует немедленно обращаться по номеру 102.