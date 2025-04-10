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В Якутии мастер единоборств напал на главу поселка и разгромил отделение полиции

Полицейские задержали жителя Таттинского района Якутии, который в состоянии алкогольного опьянения с приятелями напал на главу села. Как сообщается, вызов поступил от местной жительницы, она сообщила о том, что трое мужчин ведут себя агрессивно по отношению к ее мужу. На место происшествия прибыл наряд полиции, который задержал и доставил в районное отделение 31-летнего мужчину.

Источник: РИА "Новости"

«При водворении в камеру для административно-задержанных он оказал неповиновение сотрудникам полиции, вел себя агрессивно, игнорировал законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия. При этом мужчина устроил дебош внутри камеры и умышленно повредил имущество. Согласно федеральному закону “О полиции” к нарушителю была применена физическая сила», — сообщает ведомство.