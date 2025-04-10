В Якутии мастер единоборств напал на главу поселка и разгромил отделение полиции

Полицейские задержали жителя Таттинского района Якутии, который в состоянии алкогольного опьянения с приятелями напал на главу села. Как сообщается, вызов поступил от местной жительницы, она сообщила о том, что трое мужчин ведут себя агрессивно по отношению к ее мужу. На место происшествия прибыл наряд полиции, который задержал и доставил в районное отделение 31-летнего мужчину.