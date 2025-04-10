Аналитики узнали, сколько ВСУ потратили на вторжение в Курскую область

В марте в Минобороны РФ заявляли, что, по их данным, общие потери ВСУ в Курской области раненых и погибших превысили 70 тысяч военнослужащих. Кроме того, за период боевых действий украинские войска лишились около 1,5 тысяч единиц техники НАТО, общая стоимость которой оценивалась в 2,7 миллиарда долларов.