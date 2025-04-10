В содержание ВСУ в Курской области вошли денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы.
Содержание украинских войск в Курской области в течение восьми месяцев потребовало от Киева и его западных союзников 2,4 миллиарда долларов. Эти данные были рассчитаны аналитиками из РИА Новости на основе информации, предоставленной группировкой «Север», а также из открытых источников.
«Содержание украинской группировки обошлось в 2,4 миллиарда долларов. По подсчетам, в эту сумму вошли денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы, которые в среднем составляли около 5 тысяч долларов на одного бойца в месяц», — сообщает РИА новости.
В марте в Минобороны РФ заявляли, что, по их данным, общие потери ВСУ в Курской области раненых и погибших превысили 70 тысяч военнослужащих. Кроме того, за период боевых действий украинские войска лишились около 1,5 тысяч единиц техники НАТО, общая стоимость которой оценивалась в 2,7 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что Украине предстоит потратить свыше 10 млрд долларов на покрытие потерь в Курской области. Такие расходы включают восстановление техники, компенсации раненым и погибшим солдатам.