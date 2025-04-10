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Грузовик попал в ДТП и заблокировал участок трассы под Красноярском

Дорожная авария произошла на 863-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

В Берёзовском районе Красноярского края была перекрыта трасса из-за ДТП с участием грузовика. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла на 863-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным ГАИ, столкнулись грузовик MAN и два легковых автомобиля. К счастью, люди не пострадали.

«Движение на данном участке полностью перекрыто. На месте работают инспекторы Госавтоинспекции», — сообщили в дорожной полиции.

Водителей просят воспользоваться объездными дорогами, а также строго соблюдать скоростной режим из-за сложной погодной обстановки на загородных трассах.