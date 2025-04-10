Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ почти на 200 млн рублей

Как полагает следствие, не позднее 1991 года Жирноклеев, Грабер и Шилов создали преступное сообщество, в состав которого были вовлечены Рабинович, Малиновский, Русанов, Третьяк, Юхневич, Янбухтин, Щербаков, Лукьянов, Гришин, Балашов и Щукарев. На средства сообщников был арендован офис в бизнес-центре «Башня-2000» в Москве, где проводились встречи членов преступной группировки и их главарей. Они использовали технические средства для отслеживания жертв, их прослушивания, незаконно приобрели гранатометы, гранаты, автоматы, пистолеты, винтовки, револьверы и другое оружие, которое использовали при совершении преступлений.