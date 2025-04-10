Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ почти на 200 млн рублей

«Еще до начала рассмотрения дела по существу был наложен обеспечительный арест на имущество Жирноклеева, других членов объединения, а также третьих лиц, так как есть основания полагать, что указанными третьим лицам это имущество принадлежит лишь номинально, а фактически им распоряжаются подсудимые. Общая сумма арестованного имущества составляет около 200 млн рублей», — сказал собеседник агентства.
На скамье подсудимых Игорь Жирноклеев, Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин. В июне 2024 года другой лидер и 11-й активный участник Таганской ОПГ Григорий Рабинович по кличке Гриша Таганский умер в СИЗО из-за хронических проблем с сердцем. Всех их присяжные признали виновными в инкриминируемых им деяниях.
Участники группировки обвиняются в участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийстве более двух лиц, похищении человека, краже, грабеже и вымогательстве, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств.
Как полагает следствие, не позднее 1991 года Жирноклеев, Грабер и Шилов создали преступное сообщество, в состав которого были вовлечены Рабинович, Малиновский, Русанов, Третьяк, Юхневич, Янбухтин, Щербаков, Лукьянов, Гришин, Балашов и Щукарев. На средства сообщников был арендован офис в бизнес-центре «Башня-2000» в Москве, где проводились встречи членов преступной группировки и их главарей. Они использовали технические средства для отслеживания жертв, их прослушивания, незаконно приобрели гранатометы, гранаты, автоматы, пистолеты, винтовки, револьверы и другое оружие, которое использовали при совершении преступлений.
Деятельность группировки пресекли в 2019 году, когда ее активные участники были задержаны и арестованы.