CNN предсказал трехкратный рост цены на iPhone из-за Трампа

Цены на Apple iPhone могут взлететь примерно до 3500 долларов при переносе производства США, считают аналитики.
Цена iPhone может возрасти в 3,5 раза, если Apple перенесет производство из Азии в США. Об этом CNN заявил аналитик Дэн Айвз из Wedbush Securities. По его словам, такое изменение в цепочке поставок увеличит стоимость смартфона с примерно 1000 долларов до 3500 долларов.
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«Вы строите эту (цепочку поставок) в США с фабрикой в Западной Вирджинии и Нью-Джерси. Это будут iPhone за 3500 долларов», — сказал аналитик CNN. Айвз уточнил, что речь идет о заводах или высокотехнологичных производственных мощностях, где обычно производятся компьютерные чипы.
Аналитик заявил, что для переноса лишь десятой части цепочки поставок в США потребуется около трех лет и примерно 30 миллиардов долларов инвестиций. Такие изменения могут значительно повлиять на стоимость конечного продукта для потребителей, учитывая высокие затраты на производство в США и необходимость создания новых производственных мощностей.
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В феврале компания уже анонсировала инвестиции в 500 млрд долларов в США в рамках стратегии по диверсификации производства. Эксперты указывают на возможность роста цен на iPhone даже без изменения цепочек поставок. Вице-президент Counterpoint Research Нил Шах считает, что стоимость на продукт увеличится на 30%, в то время как аналитики Rosenblatt Securities считают, что подорожание может составить до 43% из-за новых пошлин.
Ранее глава США Дональд Трамп развязал «торговую войну». Американский лидер ввел пошлины на ввоз товаров из более чем 180 стран. И призвал иностранные компании переносить свою деятельность в США, обещая выгодные условия для бизнеса. По словам Трампа, многие крупные компании, включая Apple, уже воспользовались такой возможностью и сделали это в рекордных количествах.
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По данным The Times of India, Apple обхитрила США с пошлинами, отправив пять самолетов с техникой индийской сборки. Однако она лишилась статуса самой дорогой компании в мире, передает 360.ru.
В отношении Китая Трамп повысил торговые пошлины до 125%. Пошлины в отношении 75 стран глава США приостановил на 90 дней, передает RT.