CNN предсказал трехкратный рост цены на iPhone из-за Трампа

В феврале компания уже анонсировала инвестиции в 500 млрд долларов в США в рамках стратегии по диверсификации производства. Эксперты указывают на возможность роста цен на iPhone даже без изменения цепочек поставок. Вице-президент Counterpoint Research Нил Шах считает, что стоимость на продукт увеличится на 30%, в то время как аналитики Rosenblatt Securities считают, что подорожание может составить до 43% из-за новых пошлин.