Встреча группы по борьбе с насилием в США закончилась перестрелкой и убийством

Инцидент произошёл в американском городе Мемфис во время встречи группы по борьбе с насилием Memphis Allies. Это общественная организация, которая выступает за снижение уровня насилия. По данным СМИ, неизвестный открыл огонь по людям из автоматического оружия и скрылся с места преступления.