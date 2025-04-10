Хайп обернулся уголовным делом: скандального блогера арестовали за провокационные ролики

«Сейчас я осознал всё, что произошло, и глубоко раскаиваюсь. Я искренне прошу прощения у всех. Понимаю, что допустил ужасную ошибку. Да, я делал много глупостей в интернете. Но то, что я оскорбил государство, народ, нацию — это особенно тяжело для меня. Прошу прощения у всего нашего трудолюбивого народа от чистого сердца», — заявил он.