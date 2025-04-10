Хайп обернулся уголовным делом: скандального блогера арестовали за провокационные ролики

Находясь в октябре-ноябре 2024 года в Южной Корее, он публиковал в своих соцсетях высказывания, унижающие национальное достоинство, разжигающие межнациональную рознь и оскорбляющие чувства верующих.
Особое возмущение вызвали его фразы вроде: «Я не признаю это государство, я не понимаю свою страну. Что это за народ такой? Все с ума посходили». Эти высказывания, быстро распространившиеся в интернете, стали причиной широкой волны критики в социальных сетях.
Пользователи обвинили блогера в предательстве родины и неблагодарности. Многие писали, что он, выросший и воспитанный в Узбекистане, ел хлеб этой земли, а теперь публично оскорбляет страну и её народ. В комментариях требовали привлечь его к уголовной ответственности.
В итоге гражданин по имени Югай Валерий был задержан 25 марта текущего года сотрудниками правоохранительных органов Узбекистана при прилёте из Абу-Даби. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сам блогер, объясняя свои действия, заявил, что делал это ради хайпа, чтобы привлечь внимание и стать популярным. Он признал свою вину и раскаялся.
«Сейчас я осознал всё, что произошло, и глубоко раскаиваюсь. Я искренне прошу прощения у всех. Понимаю, что допустил ужасную ошибку. Да, я делал много глупостей в интернете. Но то, что я оскорбил государство, народ, нацию — это особенно тяжело для меня. Прошу прощения у всего нашего трудолюбивого народа от чистого сердца», — заявил он.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время продолжаются следственные действия.