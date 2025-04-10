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Возле школы в Перми пьяный мужчина напал на девочку

Его задержали и доставили в отдел полиции.

Источник: Аргументы и факты

В Орджоникидзевском районе Перми пьяный мужчина напал на девочку возле школы, сообщили в соцсетях. В ГУ МВД по Пермскому краю perm.aif.ru рассказали подробности инцидента.

Информация о нападении на девочку возле корпуса школы № 37 на улице Кабельщиков появилась в сообществе «Редакция Гайва» во «ВКонтакте». Автор поста утверждал, что около 18:30—18:40 мужчина «в пьяном угаре» напал на школьницу. По его словам, жертва быстро убежала и не видела задержания обидчика, и ей или её родителям следует обратиться в полицию с заявлением, чтобы мужчину наказали сообразно его поведению.

Автор записи отказался раскрыть подробности произошедшего корреспонденту perm.aif.ru, однако инцидент прокомментировали в ГУ МВД по Пермскому краю. Оказалось, что 9 апреля полицейским Орджоникидзевского района действительно поступило сообщение о противоправных действиях.

«На месте был обнаружен мужчина в состоянии опьянения, — рассказали perm.aif.ru в полиции. — За совершение административного правонарушения стражи порядка доставили его в дежурную часть отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Перми».

В МВД устанавливают причастность задержанного к другим правонарушениям.