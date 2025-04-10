Возле школы в Перми пьяный мужчина напал на девочку

Информация о нападении на девочку возле корпуса школы № 37 на улице Кабельщиков появилась в сообществе «Редакция Гайва» во «ВКонтакте». Автор поста утверждал, что около 18:30—18:40 мужчина «в пьяном угаре» напал на школьницу. По его словам, жертва быстро убежала и не видела задержания обидчика, и ей или её родителям следует обратиться в полицию с заявлением, чтобы мужчину наказали сообразно его поведению.