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США пообещали Европе перерезанное горло из-за связей с Китаем

Американский министр финансов Скотт Бессент выразил серьезные опасения относительно возможного сближения Евросоюза с Китаем. По его мнению, такой шаг может привести к негативным последствиям для Европы, она буквально «перережет себе горло».

Европа «перережет себе горло» если сблизиться с КНР, США должны заключить новые торговые соглашения, заявил Бессент.

Американский министр финансов Скотт Бессент выразил серьезные опасения относительно возможного сближения Евросоюза с Китаем. По его мнению, такой шаг может привести к негативным последствиям для Европы, она буквально «перережет себе горло».

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Бессент ясно дал понять свою позицию по этому вопросу, заявив: «Это означало бы перерезать себе горло». Его слова, сделанные на фоне предстоящего визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Китай, передает Bloomberg.

В дополнение к своему предупреждению, министр финансов США также выразил надежды на достижение новых торговых соглашений с союзниками. Бессент рассчитывает, что США через смогут сформировать коллективный подход к решению проблемы несбалансированной структуры торговли с Китаем.

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Ранее глава США Дональд Трамп развязал «торговую войну». Американский лидер ввел пошлины на ввоз товаров из более чем 180 стран. И призвал иностранные компании переносить свою деятельность в США, обещая выгодные условия для бизнеса.

Спустя неделю после ввода пошлины в отношении 75 стран глава США приостановил на 90 дней. В то же время в отношении Китая Трамп установил торговые пошлины до 125%.